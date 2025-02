Serasa anuncia auxílio de até R$ 100 para estimular negociações em feirão

Diante da queda da inadimplência registrada após o número recorde de acordos fechados no Feirão de novembro, a Serasa decidiu lançar uma ofensiva para ajudar os brasileiros mais endividados. Com a adesão de 1.456 empresas de diversos segmentos, o mutirão nacional contra as dívidas volta com os descontos habituais do Feirão Limpa Nome e o Auxílio-Dívida, incentivo de até R$ 100 para estimular as negociações.

De 17 a 23 de fevereiro, a primeira semana do Feirão, os consumidores que pagarem uma ou mais dívidas que juntas somarem pelo menos R$ 300, terão direito ao Auxílio-Dívida de até R$ 100, no valor de um outro débito em aberto, para quitar essas pendências. As dívidas podem ser atrasadas ou já negativadas (as que colocam o CPF no Cadastro de Inadimplentes).

A iniciativa faz parte do esforço das maiores empresas do País e da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para proporcionar um fôlego financeiro aos inadimplentes que têm, em média, 4 dívidas.

O Auxílio-Dívida é válido para acordos realizados exclusivamente pelo aplicativo oficial da Serasa e pagos à vista, via Pix. Para conferir o regulamento completo: acesse: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/regulamento-auxilio-divida/

Se no Feirão de novembro a Serasa liderou uma ação com mil empresas, dessa vez a adesão foi 40% maior. “Os resultados impressionantes de novembro, com 10,7 milhões de dívidas negociadas, estimularam a chegada de novas empresas participantes, aumentando em milhões o número de ofertas disponíveis”, explica Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira.

