Aubrey Plaza faz primeira aparição pública após morte do marido

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

A atriz Aubrey Plaza fez sua primeira aparição pública após a morte de seu marido, o cineasta Jeff Baena, na noite deste domingo, 16.

A comediante participou do aniversário de 50 anos do programa Saturday Night Live, onde introduziu a apresentação musical de Miley Cyrus e Brittany Howard.

A participação da atriz foi breve e uma surpresa para o público presente. Na plateia, grandes astros como Paul McCartney, Meryl Streep e Tom Hanks celebravam o programa humorístico.

Aos 40 anos, Plaza perdeu o marido no começo do ano, no dia 3 de janeiro. O diretor, que tinha 47 anos, foi encontrado morto na própria casa. Segundo a polícia, a causa da morte foi suicídio.

Em um comunicado em conjunto com a família de Baena, Aubrey falou sobre a morte do companheiro. "Esta é uma tragédia inimaginável. Somos profundamente gratos a todos que ofereceram apoio", afirmaram. "Por favor, respeitem nossa privacidade durante esse período."

Desde então, a atriz norte-americana desativou seu perfil no Instagram e não havia feito nenhuma aparição pública.

Nascido em Los Angeles, Baena ficou conhecido no meio artístico pelas comédias independentes que comandou, como Vida Após Beth, sua estreia em longas-metragens. Ele dirigiu mais quatro filmes, incluindo Joshy, de 2016; A Comédia dos Pecados, de 2017; Entre Realidades, de 2020; e Um Amor na Itália, de 2022.

Ele também coescreveu o roteiro de Huckabees: A Vida É uma Comédia, filme de David O. Russell que foi lançado em 2004. Em 2021, Baena se casou com Aubrey Plaza, com quem trabalhou em vários de seus filmes. O casal não teve filhos.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

Mapa da Saúde Mental