Ryan Reynolds faz brincadeira sobre processo contra ator de É assim que Acaba em aparição na TV com Blake Lively

Ryan Reynolds e Blake Lively estão em meio a uma guerra judicial com Justin Baldoni, o que fez com que o casal evitasse aparecer junto em eventos. No entanto, após dois meses, eles marcaram presença nos 50 anos do programa Saturday Night Live.

Essa é a primeira vez deles em público, após a acusação de Lively contra Baldoni, com quem contracenou em É Assim Que Acaba. E durante o evento que contou com a participação de várias celebridades, o ator levantou na plateia, onde estava sentado ao lado da esposa, e disse:

- Eu tenho uma pergunta.

As atrizes responderam:

- Oh, Ryan Reynolds! Como vai?

E aí, o ator aproveitou para soltar uma brincadeira em tom de falsa preocupação:

- Ótimo. Por quê? O que vocês ouviram?

A participação do casal não foi bem vista pelo público, o que sobrou até mesmo para Saturday Night Live, que foi acusado de fazer parte de uma ação de controle de danos à reputação dos dois. Eita!