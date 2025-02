Paulinho avança em tratamento no Palmeiras e Maurício vai passar por cirurgia no ombro

O atacante Paulinho, principal reforço do clube para a temporada 2025, esteve na Academia de Futebol nesta segunda-feira para realizar atividades de campo. O jogador vem evoluindo em sua recuperação da cirurgia na perna direita e seguiu as orientações do departamento de fisioterapia. Adquirido com status de grande nome para o ataque.

O técnico Abel Ferreira ainda não sabe quando vai poder contar com o atleta, mas a recuperação vem cumprindo os prazos de recuperação. Com dores na coxa, Felipe Anderson participou do aquecimento com o grupo, mas também realizou um trabalho à parte.

Já o meio-campista Maurício, que teve de deixar o clássico com o São Paulo por causa de dores no ombro foi examinado pelo departamento médico do clube e vai ter de ser submetido à cirurgia. Os exames diagnosticaram uma luxação no local e o procedimento deve ocorrer nos próximos dias. O zagueiro Gustavo Gómez aumenta a lista de problemas.

O zagueiro paraguaio teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda já iniciou tratamento intensivo. Em meio a esses problemas, o técnico Abel Ferreira orientou um coletivo com dois tempos de 25 minutos em espaço reduzido para o restante do elenco enquanto quem atuou por mais de 45 minutos realizou um treino regenerativo.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira e recebe o Botafogo, no Allianz, em partida válida pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com 17 pontos, e fora da zona de classificação, a equipe ocupa o terceiro lugar na Chave D. O São Bernardo é o líder com 22, seguido da Ponte Preta, que soma 19.