Tiago Leifert participa do Programa Silvio Santos e revela seu ex-BBB favorito

Tiago Leifert participou do Programa Silvio Santos no último domingo, dia 16, e revelou seu ex-BBB favorito! O apresentador disputou o Jogo das 3 Pistas e, durante o programa, Patrícia Abravanel questionou o jornalista, que apresentou o reality show entre 2017 e 2021, se ele tinha um participante predileto:

- É o Gil do Vigor!.

Tiago também contou que ainda conversa com ex-participantes:

- Converso com vários ex-BBBs, pelo Instagram, pelo WhatsApp? Converso muito com eles. Dou palpite na vida deles para encher o saco, mas tenho um bom relacionamento com muitos ainda.

Leifert justificou sua escolha:

- O Gil acho que é o meu favorito. Ele foi muito importante no BBB21, e é um cara, uma pessoa, que eu gosto muito.

O apresentador também foi perguntado se existe um menos favorito, no entanto, ele não deu muitos detalhes:

- Tem um, sim. Só que eu não vou falar, porque eu quero ter paz? Nada contra como pessoa, mas eu não gosto de gente retranqueira, que vai lá [para o BBB] para não jogar.