China e Austrália realizam reunião entre autoridades militares dos países em Pequim

Autoridades militares da China e da Austrália encontraram-se nesta segunda-feira, 17, em Pequim, no 23º Diálogo Estratégico de Defesa Austrália-China. Conforme publicado pelo governo australiano, o vice-chefe da Força de Defesa, Robert Chipman, e o Secretário Adjunto do Grupo de Estratégia, Política e Indústria, Hugh Jeffrey, representaram o país, enquanto o lado chinês foi liderado pelo Chefe Adjunto do Departamento do Estado-Maior Conjunto, Xu Qiling.

Segundo a nota oficial, no diálogo, ambos os países trocaram opiniões sobre questões de segurança bilaterais, globais e regionais, além de transparência e comunicação militar.

A Austrália reiterou a importância de todos os países agirem de uma maneira que respeite a soberania e defenda a paz, a segurança e a estabilidade.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, e o primeiro-ministro da China, Li Qiang, haviam concordado em realizar o encontro em 2024, após uma pausa desde 2019.