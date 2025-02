The Town 2025 anuncia Camila Cabello como uma das atrações

O festival The Town, que ocorre no mês de setembro, em São Paulo, anunciou nesta segunda-feira, 17, a cantora pop Camila Cabello como uma das atrações de 14 de setembro. Cabello se apresentará no palco Skyline, no mesmo em dia em que Katy Perry, o primeiro nome confirmado para esta edição do festival, será headliner.

Cabello, de 27 anos, nasceu em Cuba e começou a carreira nos Estados Unidos, depois de participar do reality show musical The X Factor, em 2012. Nele, formou o grupo Fifth Harmony, no qual ficou por quatro anos, até se lançar em carreira solo.

O mais recente álbum de carreira da cantora e compositora, C, XOXO, foi lançado em junho de 2024, e não foi tão bem recebido pela crítica internacional, que apontou uma mudança radical no som da cantora, sobretudo pela ausência de uma grande balada pop, algo que ela conseguiu apresentar em seus três álbuns anteriores.

Cabello se apresentou no Rock in Rio Lisboa, em junho do ano passado - festival dos mesmos organizadores do The Town. Antes, esteve na edição de 2022 do Rock in Rio. Além da música, Cabello também ficou conhecida por um conturbado relacionamento com o astro canadense Shawn Mendes, com quem ficou de 2019 a 2021.

O The Town 2025 ocorre nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. The Town Card, modalidade que permite que quem o adquirir escolha a data de sua preferência posteriormente, no dia 20 de fevereiro. Os preços ainda não foram divulgados. Em 2023, na primeira edição do festival, essa modalidade de ingressos se esgotou em pouco mais de três horas.