Criminalizar discurso de ódio vai colocar pressão nas relações entre EUA e Europa, diz Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, comentou em seu perfil no X sobre um programa da CBS News que abordou a intensificação das ações das autoridades alemãs contra o discurso de ódio online. Vance afirmou que, ao contrário da abordagem adotada pela Alemanha, "insultar alguém não é um crime, e criminalizar a liberdade de discurso vai colocar uma pressão real nas relações entre a Europa e os Estados Unidos", escreveu.

O vice de Donald Trump também comparou a medida adotada pela Alemanha às distopias do escritor George Orwell. "Isso é Orwelliano, e todos na Europa e nos EUA devem rejeitar essa loucura", afirmou. Segundo o programa da CBS, a "prática de perseguir 'trolls' online tem surpreendido muitos cidadãos, já que, em países como os EUA, grande parte das expressões online é protegida pela liberdade de expressão".

Esse é mais um capítulo da crescente tensão entre Vance e a Europa. Na semana passada, ele afirmou que vê um "afastamento dos valores democráticos" e "censura nas redes sociais" no continente. No mesmo dia, Trump chamou as declarações de Vance de "brilhantes".

Em Munique, o chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que o país não tolerará "pessoas de fora interferindo na nossa democracia e eleições", em fala dirigida a Vance.