Lar Cooperativa adquire ativos da Frimapar e expande atuação no setor de pescados

A Lar Cooperativa Agroindustrial anunciou, em nota, a aquisição dos ativos da indústria de processamento de peixes da Frimapar Indústria e Comércio de Alimentos, localizada em São Miguel do Iguaçu (PR). A operação faz parte da estratégia de expansão da cooperativa.

Na nota conjunta, as empresas destacaram que a transação busca garantir a continuidade das operações, mantendo os padrões de excelência já estabelecidos e ampliando oportunidades para produtores, funcionários, fornecedores e parceiros comerciais.

"A Lar valoriza o trabalho e a trajetória da Frimapar no mercado e assume a responsabilidade de conduzir esse novo momento com transparência e comprometimento", afirmou a cooperativa no comunicado.

A Frimapar, por sua vez, destacou a importância da transação para o fortalecimento da cadeia produtiva de pescados.