Zelenski diz que não foi convidado para negociações entre EUA e Rússia sobre paz na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta segunda-feira, 17, que não foi convidado para as negociações entre os EUA e a Rússia sobre o acordo de paz na Ucrânia, que devem ocorrer nesta semana nos arredores de uma conferência na Arábia Saudita. Zelenski reiterou o alerta de que não aceitará o resultado se não houver participação de autoridades ucranianas, ao falar com jornalistas em uma teleconferência.

Zelenski reforçou declarações da semana passada e disse que viajará para a Turquia ainda nesta segunda-feira e para a Arábia Saudita na quarta-feira, mas que as viagens não tem relação com as negociações planejadas entre EUA-Rússia e que não há planos para conversas com uma delegação ucraniana. Andriy Yermak, um dos principais conselheiros de Zelenski, disse que não há possibilidade de representantes ucranianos e russos se reunirem diretamente "até que desenvolvamos um plano" para acabar com a guerra e trazer uma "paz justa".

Também nesta manhã, Zelenski disse que o representante especial do presidente dos EUA, Donald Trump, para a Ucrânia e para a Rússia, Keith Kellogg, visitará o país em 20 de fevereiro e ficará por cerca de dois dias. O presidente ucraniano disse que quer ir com Kellogg até as linhas de frente de batalha contra os russos e que pretende realizar reuniões com o ministro de Defesa. "Acredito que ele não irá recusar", disse na teleconferência, segundo correspondentes da Interfax-Ucrânia.

Ainda de acordo com a Interfax, Zelenski espera que a visita de Kellogg abra caminho para uma reunião entre ele o presidente Trump em breve.

*Com informações da Associated Press.