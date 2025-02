Fogo no parquinho! A madrugada do BBB25 foi marcada por uma baita treta

O clima esquentou! Após a formação do Paredão no BBB25 com a dinâmica de voto aberto, a madrugada desta segunda-feira, dia 17, foi marcada por treta, declaração de guerra e desabafos. Vitória Strada, por exemplo, protagonizou uma discussão com as irmãs Camilla e Thamiris.

A briga começou depois das irmãs não gostarem que a atriz mudou seu voto para a dona Delma e, segundo a Thamiris, isso foi um ato de egoísmo. No entanto, após irem tirar satisfação com Vitória, as coisas saíram um pouco do controle e o trio trocou farpas calorosas.

Strada continuou e tentou justificar o seu posicionamento dentro do jogo. E acabou desabafando sobre a situação com o Mateus, amigo que entrou com ela para o programa, e que tentou analisar a treta e acalmar a amiga. No final, Thamiris e Vitória se acertaram e deram um baita abraço para acabar com a briga.

É guerra?

Dona Delma também não gostou nada dos votos abertos. A sister desabafou com o Guilherme, seu genro, e declarou guerra ao outro grupo.

Conselho

Já João Pedro aconselhou o irmão, João Gabriel, a gritar menos no jogo após alguns acontecimentos.