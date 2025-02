Premiê do Reino Unido diz que paz na Rússia e Ucrânia não pode vir 'a qualquer custo'

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que a paz para o conflito entre Rússia e Ucrânia não pode vir "a qualquer custo" e defendeu a importância dos ucranianos participarem das negociações - em uma forte posição -, em artigo escrito por ele publicado no The Telegraph, nesta segunda-feira, 17. "Qualquer coisa menos do que isso seria aceitar a posição de Putin de que a Ucrânia não é uma nação real", escreveu.

No texto, o premiê explica que as nações da Europa devem se manifestar, mas que a garantia de segurança dos Estados Unidos é essencial para um acordo duradouro porque apenas o país pode impedir o presidente russo, Vladimir Putin, de realizar outros ataques. Starmer diz que se encontrará em breve com o presidente dos EUA, Donald Trump, e que trabalhará com o republicano e outros líderes do G7 para garantir "um acordo forte".

O representante britânico disse ainda que esta não é apenas uma questão sobre o futuro da Ucrânia, mas "é existencial para a Europa como um todo". "Este é o momento de todos nós nos mobilizarmos, e o Reino Unido o fará porque é a coisa certa a fazer pelos valores e liberdades que prezamos e porque é fundamental para nossa própria segurança nacional", ressaltou.