Taxa longa de juros cai 15 pontos, mas curta fica estável após IBC-Br

A curva de juro perdeu mais a inclinação na manhã desta segunda-feira, 17, dando continuidade ao movimento de sexta-feira, quando as taxas caíram refletindo o apetite por emergentes e a pesquisa Datafolha mostrando queda da aprovação do governo Lula ao menor nível nos três mandatos. O mercado monitora o andamento da pauta do governo no Congresso diante da perda de popularidade.

Já os vencimentos curtos operam estáveis, mostrando efeito limitado da queda do IBC-Br de dezembro. Além disso, o Boletim Focus mostrou desacelerou nas projeções para IPCA em 12 meses.

Às 9h26, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,805%, de 14,802% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 caía para 14,710%, de 14,795%, e o para janeiro de 2029 recuava para 14,385%, de 14,548% no ajuste de sexta-feira.