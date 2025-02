Mateus, Aline e Guilherme estão no paredão do BBB25

Mais uma berlinda formada... No domingo, dia 17, rolou mais uma formação de paredão no BBB25. Com uma dinâmica diferente da convencional, a casa foi dividida em dois grupos em que os participantes tinham que votar entre si. Depois da prova Bate e Volta, os emparedados que não se salvaram foram: Mateus, Aline e Guilherme.

Como já é tradicional nas mais de duas décadas de programa, o anjo, Renata, entregou a imunidade para João Pedro. Em seguida, a líder Eva escolheu entre os brothers na mira e mandou Mateus direto para o paredão. Vale lembrar que pelas consequências Diego Hypólito já estava na berlinda.

Após os trâmites essenciais, a casa teve que se dividir em dois grupos. Os competidores pensaram em se separar com os amigos, mas não esperavam que teriam que votar em alguém entre eles.

Com os grupos formados, os mais votados foram Aline pelos participantes que estavam no quarto anos 50: Diogo, Vilma, Maike, Vinicius, Renata, João Pedro e João Gabriel. Já no quarto nordeste, quem levou a pior foi Guilherme, com quatros dos brothers indicando ele do grupo: Joselma, Gracyanne, Diego, Daniele Hypolito, Vitória Strada, Mateus, Camila e Thamiris.

Na prova Bate e Volta, os três que estavam no paredão sem terem sido indicados pela líder do BBB25 disputaram na sorte para sair da berlinda. Guilherme e Diego chegaram juntos na última fase, enquanto Aline nem sequer saiu da primeira. O ginasta conseguiu se livrar do risco.