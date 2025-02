Paolla Oliveira cita ?questão de saúde familiar? para se afastar do carnaval

Paolla Oliveira concedeu uma entrevista ao Fantástico na noite deste domingo, 16, em que afirmou que vai deixar de ser a rainha de bateria da escola de samba Grande Rio depois do carnaval deste ano.

"Tenho que me despedir desse posto. Não é triste. Esse posto é lindo demais, vou me despedir do posto, mas nunca, jamais, do carnaval e da Grande Rio. O carnaval mora em mim. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o carnaval. Essa escolha está sendo difícil, mas é isso", afirmou.

Em seguida, justificou sua escolha: "Eu não sei fazer nada um pouquinho, só sei fazer muito. Quando acaba um carnaval eu começo o outro, e preciso pensar em redistribuir a minha atenção e energia. Já estive no carnaval com outros trabalhos, mas esse é muito importante, que eu sei que vai demandar de maneira diferente, que é a novela Vale Tudo".

"Eu tenho uma questão familiar, também, delicada. Dessas coisas que a gente não escolhe, sabe? De saúde. Acho que a gente tem que saber fazer escolhas na hora certa. Então, vou cuidar dos meus, também", prosseguiu.