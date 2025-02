Trump diz que Zelensky e Putin querem acabar rápido com guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar neste domingo que as negociações com a Rússia para o fim da guerra com a Ucrânia estão avançando e que ambos países do Leste Europeu querem o fim do conflito. "Estamos tentando fazer as pazes com a Rússia, Ucrânia, e estamos trabalhando muito duro nisso", disse Trump a jornalistas na Flórida após acompanhar um evento automobilístico.

As declarações do presidente norte-americano ocorrem em meio à ida de autoridades do alto escalão do seu governo para a Arábia Saudita para conversas diretas com homólogos russos sobre um acordo para o fim da guerra. As tratativas em Riad serão lideradas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. O conselheiro de segurança nacional, Michael Waltz, e o enviado especial, Steve Witkoff, também devem participar da delegação americana. Não há informações se a Ucrânia ou se líderes europeus vão participar das tratativas.

O impulso para convocar conversas bilaterais entre Estados Unidos e Rússia seguiu uma ligação na quarta-feira entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin. Trump disse que a conversa o levou a acreditar que Putin quer um acordo. "Conversamos muito e arduamente", afirmou Trump. "Steve Witkoff ficou com ele por um período muito longo, cerca de três horas. Acho que ele (Putin) quer parar de lutar", acrescentou aos jornalistas neste domingo. "Eles (Rússia) têm uma grande máquina poderosa. Eles derrotaram Hitler e derrotaram Napoleão. Eles estão lutando há muito tempo", observou sobre o conflito iniciado em fevereiro de 2022.

Sobre a participação de Zelensky, que ontem criticou a possibilidade de acordo sem a Ucrânia, Trump afirmou que o presidente ucraniano estará estará envolvido nas negociações, embora não tenha dito em que estágio, e insistiu que tanto os líderes ucranianos quanto os russos queriam acabar com a guerra. "Eles querem acabar rápido, ambos, e Zelensky quer acabar também", observou.

Enquanto autoridades dos EUA e da Rússia se encontram na Arábia Saudita, o presidente da França, Emmanuel Macron, reunirá líderes, em uma reunião de emergência para discutir a situação atual na Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires