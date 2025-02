Rubio lidera delegação para negociações com a Rússia sobre guerra na Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está liderando uma delegação do país à Arábia Saudita para conversas diretas com autoridades russas nos próximos dias para buscar o fim da invasão de Moscou à Ucrânia. O conselheiro de segurança nacional, Michael Waltz, e o enviado especial, Steve Witkoff, também devem participar das negociações em Riad.

De acordo com autoridades do alto escalão, o governo americano vê as tratativas em estágio inicial e fluidas e avalia que a definição dos membros da mesa de negociações antecipadas pode mudar o rumo das tratativas. "Acho que o presidente Trump saberá muito rapidamente se isso é algo real ou se é um esforço para ganhar tempo. Mas não quero prejulgar isso", disse Rubio ao programa "Face the Nation" da CBS. "Não quero perder a oportunidade de acabar com um conflito que já custou a vida de centenas de milhares e continua a cada dia sendo cada vez mais uma guerra de atrito para ambos os lados", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última semana que ele e o presidente russo Vladimir Putin "concordaram em que as respectivas equipes iniciassem as negociações imediatamente". Não há informações se a Ucrânia vai participar das tratativas. Uma delegação ucraniana está na Arábia Saudita para abrir caminho para uma possível visita de Zelensky, disse uma autoridade ucraniana.

Trump disse a repórteres neste domingo que Zelenskyy "estará envolvido", mas não deu detalhes sobre o papel que ele desempenharia nas negociações. Zelensky disse que não aceitaria nenhuma negociação sobre a Ucrânia que não incluísse seu país. Os governos europeus também exigiram um papel.

A ministra da Economia ucraniana, Yulia Svyrydenko, também primeira vice-primeira-ministra, não esclareceu se há uma ligação entre a possível viagem de Zelensky e as negociações EUA-Rússia anunciadas anteriormente. Em uma publicação no Facebook, ela disse que o foco da delegação ucraniana é fortalecer os laços econômicos enquanto Kiev "se prepara para assinar acordos econômicos importantes com países da região". Ela não detalhou quando Zelenskyy pode ir para a Arábia Saudita.

Andriy Yermak, um dos principais conselheiros de Zelenskyy, disse hoje que não havia possibilidade de representantes ucranianos e russos se encontrarem diretamente em um futuro imediato. Em uma publicação no Telegram, Yermak disse que os ucranianos não estavam planejando fazer isso "até que desenvolvamos um plano" para acabar com a guerra e trazer uma "paz justa".

Mykhailo Podolyak, outro conselheiro de Zelenskyy, negou no sábado que a Ucrânia participará de quaisquer reuniões planejadas entre EUA e Rússia na Arábia Saudita. "Não há nada na mesa de negociações que valha a pena discutir", disse ele à televisão ucraniana.

O enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou à Fox News que questões como se a Ucrânia abrirá mão de uma parte significativa de seu território como parte de um eventual acordo são "detalhes". "O começo aqui é a construção de confiança. É fazer com que todos entendam que essa guerra não deve continuar, que ela deve acabar. É isso que o presidente nos ordenou a fazer", disse ele. Fonte: Associated Press