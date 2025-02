Brasil vence Chile e torce contra Argentina para ficar com título do Sul-Americano Sub-20

Com uma atuação ruim, a seleção brasileira venceu o Chile por 3 a 0 neste domingo pela última rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, no estádio José Antonio Anzoátegui, na cidade de Puerto la Cruz, na Venezuela e agora "seca" a Argentina para conquistar o título da competição pela 13ª vez.

O Brasil termina o hexagonal com 13 pontos e 7 gols de saldo. A Argentina tem 10 pontos, 3 gols de saldo e enfrenta o Paraguai no jogo que encerra o Sul-Americano ainda neste domingo. Se vencer os paraguaios por 4 a 0, os argentinos ficam com o título já que teriam mesmo saldo do Brasil, mas mais gols marcados.

O critério para definir o campeão podendo ser o saldo de gols e envolver brasileiros e argentinos chega a ser irônico, já que na primeira rodada da fase de grupos da competição o Brasil foi goleado por 6 a 0 pelos maiores rivais. A contagem para o desempate leva em consideração apenas os gols do hexagonal final.

Apesar de jogar pelo título e enfrentar uma equipe que marcou apenas 1 ponto em cinco jogos na fase final, o Brasil teve uma produção ofensiva nula no primeiro tempo. O Chile construiu as melhores oportunidades no primeiro tempo, exigindo boas defesas do goleiro brasileiro Felipe Longo em finalizações de Rossel.

O Brasil começou melhor a segunda etapa e aos 2 minutos já conseguiu ameaçar o gol chileno com uma boa jogada de Rayan pelo lado direito. Apesar de demonstrar mais disposição em buscar o ataque, a seleção deixava muitos espaços e o Chile conseguia invadir a área brasileira com facilidade.

Com o passar do tempo, o Brasil pressionou o adversário e conseguiu finalizar com perigo. Aos 28 minutos, Deivid Washington recebeu passe de Pedrinho e chutou forte. O goleiro chileno fez a defesa parcial, mas a bola foi na direção gol. Ele ainda tentou tirar a bola, mas ela já havia ultrapassado a linha de gol.

Aos 33 minutos, o zagueiro Iván Roman levou o segundo cartão amarelo e deixou o Chile com um jogador a menos. O Brasil pressionou para aumentar seu saldo de gols. Aos 40, Pedrinho bateu cruzado para fazer 2 a 0 e dois minutos depois Ricardo completou de cabeça cobrança de escanteio para marcar o terceiro.

Já nos acréscimos, houve confusão envolvendo as comissões técnicas e os reservas que invadiram o campo após um drible de Pedrinho em Arce. Os dois jogadores foram advertidos com cartão amarelo.

O Sul-Americano Sub-20 da Venezuela distribuiu quatro vagas (além de Brasil e Argentina, Colômbia e Paraguai se classificaram) para o Mundial Sub-20, em setembro deste ano, no Chile.