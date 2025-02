Meligeni abre o Rio Open nesta segunda, Monteiro e Heide encaram argentinos e Wild fecha o dia

Sob entusiasmo do título de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires, o Rio Open começa nesta segunda-feira com quatro brasileiros em quadra no torneio de simples, a partir das 16h30, no Jockey Club Brasileiro: Felipe Meligeni, Thiago Monteiro, Thiago Wild e Gustavo Heide. Já o jovem prodígio brasileiro estreia terça ou quarta-feira.

Meligeni abre o dia entre tenistas verde e amarelo, em dia com dois clássicos contra os argentinos. Ele tem pela frente o casaque Alexander Shevchenko, número 88 do mundo, ainda na rodada vespertina. Já no cair da noite, a partir das 19h, começam os "clássicos" sul-americanos, com Monteiro diante de Facundo Diaz Acosta na Quadra Guga Kuerten (central), e Heide desafiando Francisco Comensaña na Quadra 1.

"Preparado para o desafio, para competir da melhor forma, usar a energia da galera que com certeza vai comparecer em peso, ainda mais contra um argentino, e tentar fazer uma semana inesquecível, como sempre é aqui no Rio Open. O público gosta dessa rivalidade de Brasil e Argentina, vem do futebol, acaba que no tênis também respinga um pouco", disse Monteiro, já clamando a torcida para pressionar os hermanos.

"Não sei se o pessoal gostou muito do fato de um argentino ter sido campeão na última edição, mas eu acho que independentemente do adversário, quando está um brasileiro em quadra o pessoal aqui transmite aquela energia, apoia muito e acaba que acaba refletindo na gente no sentido de dar um gás a mais, então é tentar usar isso da melhor forma", completou.

O encerramento do dia, também na Quadra Guga Kuerten, terá Thiago Wild, que avançou até as quartas de final em 2024 e reencontra o espanhol Jaume Munar, justamente um dos adversários derrotados por ele na última campanha no Rio Open.

"Munar é um jogador que vem em um momento muito bom, vem agora de semifinal em Dallas, boas vitórias, mas a gente já jogou algumas vezes, a gente sabe como cada um vai jogar, então eu acho que será um jogo bem apertado e bastante duro para os dois lados. Vou entregar o meu melhor na quadra", disse Wild.