?The Masked Singer Brasil?: Paulo Lessa, o Jesuíno, é eliminado

Paulo Lessa foi o desmascarado do programa de hoje, domingo, 16, no The Masked Singer Brasil. Ele se fantasiou de Jesuíno, da novela Cordel Encantado.

"Tentei colocar um sotaque bem forte no Jesuíno, tentando fazer uma voz completamente diferente da minha, brincando com isso, também, me divertindo. Foi uma experiência única, porque eu nunca me vi como cantor, nem de brincadeira. Foi um grande desafio, muito gostoso e divertido", disse.

Paulo Lessa é conhecido por seu trabalho como ator. Fez diversos trabalhos em novelas da Record, como Jesus e Gênesis, e, mais recentemente, atuou em produções da Globo como Cara e Coragem, Terra e Paixão e Família É Tudo.