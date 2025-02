Demi Moore, Cynthia Erivo, Selena Gomez e outras celebridades apostam no brilho para o Bafta 2025

O Bafta 2025 acontece neste domingo, dia 16, em Londres, na Inglaterra, e as celebridades, mais uma vez, tiraram suas melhores roupas do armário para atravessarem o tapete vermelho da premiação.

Demi Moore foi uma das atrizes indicadas à Melhor Atriz que apostou em um vestido totalmente brilhante, dos pés à cabeça, com um belo sorriso para completar tudo. A artista segue na saga de divulgação do filme A Substância.

Cynthia Erivo, protagonista do filme Wicked, apostou em um look branco, junto às suas características unhas super longas e bem decoradas.

Timotheé Chalamet, por sua vez, apostou em um conjunto todo preto e ostentou seu bigodinho que parece ter conquistado o coração de Kylie Jenner, que acompanhou o namorado ao evento.

Ariana Grande, que também está no elenco de Wicked, preferiu um decote ousado para seu vestido preto e rosa, com uma saia super chamativa.

Selena Gomez ostentou um belo vestido Schiaparelli que misturava a cor preta com uma saia toda prateada, com cintilantes, e joias da Tiffany & Co.