Tom Cruise e Ana de Armas são vistos saindo de restaurante em Londres e alimentam rumores de affair

Novo casal ou amizade? O jornal britânico DailyMail flagrou Ana de Armas e Tom Cruise saindo de um restaurante, em Soho, badalado bairro de Londres, na Inglaterra.

Segundo o veículo, eles não se importaram com a presença de paparazzi e nem mesmo, com os fãs que pediram selfies. Ambos conversaram animadamente com as pessoas que se aproximaram, até entrarem juntos em um táxi, aumentando os rumores de um possível affair, já que o encontro ocorreu um dia antes do Valentine's Day.

No entanto, de acordo com a People, uma fonte teria revelado que tudo não passou de um encontro formal entre amigos. Cruise e de Armas estariam acompanhados de seus agentes e teriam discutindo possíveis colaborações no futuro durante o jantar. O informante ainda afirmou que não parecia haver nenhuma conexão romântica entre eles.