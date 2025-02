Familiares fazem busca por Angel, cachorrinha de Gracyanne Barbosa que está perdida há duas semanas

Angel, a cachorrinha da raça husky siberiano de Gracyanne Barbosa, está desaparecida há duas semanas e, agora entanto, o status segue o mesmo. Os familiares, amigos e a equipe da musa fitness seguem as buscas que já duram o mesmo período.

Através de uma publicação nas redes sociais, no último dia 15, reforçaram o pedido por ajuda de quem possa ter visto a cadelinha:

Angel continua desaparecida. As buscas estão acontecendo na Barra da Tijuca, com divulgação na região, através dos grupos do bairro e dos condomínios. Angel foi para a direção da mata do Parque Municipal Marapendi, atrás de capivaras. Por lá, vivem muitos jacarés, o que dificulta as buscas. Mas não vamos desistir! A família tem feito as buscas na região e os Bombeiros e a Defesa Civil também foram acionados.

Vale lembrar que Gracyanne segue confinada na casa do BBB25 e não foi avisada sobre o desaparecimento do pet.