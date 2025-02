CPTM tem estações interditadas neste domingo

Os passageiros da CPTM que precisarem utilizar a Linha 12-Safira hoje somente poderão embarcar nos trens da plataforma central 2 na Estação Engenheiro Goulart até as 22h.

Durante toda a operação comercial deste domingo, os trens do serviço Expresso Aeroporto, sentido Estação Palmeiras-Barra Funda adiam as viagens em 17 minutos.

A paralisação foi necessária para a realização de substituição de cabos, limpeza de lastro e de faixa.

Durante todo o dia, os passageiros das estações Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba, da Linha 11-Coral, devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque. Essa estratégia operacional ocorre para revisão geral de rede aérea no trecho.

De acordo com a CPTM, os colaboradores estão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local.

É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

ONTEM

Neste sábado (15), os passageiros também enfrentaram bloqueios nos trens do Serviço 710, entre as Estações Brás e Ipiranga.

A interrupção foi necessária para garantir a segurança dos passageiros e trabalhadores durante a remoção da passarela metálica localizada na Rua da Mooca. Os trens da Estação Jundiaí saíram da plataforma 1.

Como alternativa, ônibus gratuitos do sistema Paese fizeram o percurso para atender os passageiros no trecho interrompido.