Deborah Secco, Viviane Araújo, Flávia Alessandra e mais famosas vão ao ensaio do Carnaval no Rio de Janeiro

Deborah Secco, mais uma vez, deixou o corpão a mostra para celebrar uma de suas datas favoritas: o carnaval. A musa estava toda sensual para o último ensaio que aconteceu no Rio de Janeiro e apostou em um micro biquíni com muito brilho e mangas bufantes. A musa desfilará pela escola de samba Salgueiro.

Viviane Araújo, que sempre arrasa nos looks, mais uma vez roubou os holofotes para si na Marquês de Sapucaí. Vivi é rainha de bateria da Salgueiro.

Thelma de Assis será destaque no último carro da Acadêmicos do Salgueiro e estava belíssima com a sua fantasia vermelha, exatamente a cor da escola. O tema de 2025 será Salgueiro de Corpo Fechado.

Flávia Alessandra fará sua estreia na Sapucaí e é a musa da Salgueiro. Ela estava belíssima com um look bege de muitas, mas muitas plumas, pelos e franjas.

Beatriz Reis também fará sua estreia no carnaval carioca como um dos nomes na frente da Salgueiro. A ex-BBB ostentou um look belíssimo todo prateado, com muito brilho e um acessório na cabeça.