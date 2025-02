Vestida de zebra, Sabrina Sato ensaia com a Gaviões da Fiel e Alessandra Negrini curte noite de samba

Sabrina Sato mostrou que tem o samba no pé! Mais um ano e mais uma vez que vemos a musa brilhando com as cores da Gaviões da Fiel em São Paulo. A apresentadora mostrou todo o seu carisma ao desfilar no Sambodrómo do Anhembi.

A apresentadora cruzou a avenida vestida de zebra, com cabelo longo preso em um rabo e a grinalda na cabeça, exatamente como o animal. Toda a fantasia da beldade carregava as cores da escola de samba - branco e preto.

Sabrina teve um pequeno imprevisto com a fantasia enquanto desfilava e precisou da ajuda de sua equipe, mas rapidamente retornou para a pista, seguindo a programação normalmente.

Quem também esteve por lá foi Alessandra Negrini, que é torcedora do Corinthians roxa e não perde a oportunidade de sempre prestigiar a escola de samba do coração.