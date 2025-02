Lore Improta arrasa no ensaio da Viradouro e é prestigiada pelo marido, Léo Santana

Lore Improta marcou presença no ensaio técnico da Viradouro, na Marquês de Sapucaí, no último sábado, dia 15.

A influenciadora esbanjou beleza e samba no pé, além de ter sido prestigiada por alguém bem especial, ninguém mais, ninguém menos que seu marido, Léo Santana!

O look, além de lindíssimo, era inspirado na Floresta Neon Encantada, que faz parte do enredo da escola de samba, Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos.

O maridão, Léo Santana, marcou presença no ensaio da amada mesmo depois de puxar um mega bloco de Carnaval no centro do Rio de Janeiro.