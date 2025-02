Ítalo Ferreira é campeão na piscina de ondas de Abu Dabi e cita Senna em comemoração

Ítalo Ferreira conquistou o título da etapa de Abu Dabi da Liga Mundial de Surfe (WSL) ao derrotar o indonésio Rio Waida na grande final. O primeiro campeão olímpico da história do surfe mostrou domínio absoluto na piscina de ondas artificiais e precisou de apenas uma entrada na água para garantir a vitória. Com notas altas logo na primeira apresentação, Ítalo assegurou o troféu e voltou para a segunda tentativa, envolto na bandeira do Brasil, apenas para celebrar a conquista.

"Comemorei no estilo Senna. É um orgulho representar o Brasil, que tem muitos guerreiros. Venci essa competição. Alguns anos atrás fiquei em segundo e isso me motivou para vencer essa competição. Me dediquei 100% e aconteceu. A piscina limita alguns caras, você consegue ver as falhas das pessoas. As ondas são perfeitas na piscina, então você tem que dar tudo de si. É legal de ver. Aqui é igual para todo mundo. Estou muito feliz de viver esse momento", disse ítalo

O brasileiro teve uma campanha impecável na competição, alcançando as duas maiores somatórias do evento antes da final. Nas quartas de final, superou Kanoa Igarashi, que havia eliminado Filipe Toledo, com uma pontuação de 16,80. Na semifinal, despachou o australiano Jack Robinson, algoz de Yago Dora, com 17,37.

Na estreia, enfrentou Bronson Meydi e Joel Vaughan, conquistando a melhor nota da disputa em uma onda para a esquerda, com 7,40. Com mais um 5,50 para a direita, avançou com tranquilidade.

Na decisão, Rio Waida abriu bem sua apresentação, conseguindo 7,83 na primeira esquerda e somando 14,00 pontos em suas primeiras tentativas. Ítalo, no entanto, respondeu com uma sequência impecável de manobras, entrou no tubo e finalizou com um aéreo rotacional de 360º, garantindo 8,67. Na esquerda, conseguiu ainda 8,60, somando 17,27 e colocando o adversário em combinação.

Waida ainda tentou reagir com um 6,67 na direita, mas não foi suficiente. No final, já sem chances de virar, falhou em sua última esquerda. Ítalo, por sua vez, aproveitou para brincar: fez 3,17 na direita e tentou um aéreo na esquerda, sem sucesso, mas já comemorando o título.

FEMININO

Na competição feminina, Caitlin Simmers conquistou o título ao derrotar a australiana Molly Picklum por 16,10 a 15,70. "Você tem que usar habilidade. Não é como sorte, como geralmente acontece no oceano. Aqui, a piscina te envia a onda e você tem que conseguir a pontuação, e acho que isso torna essa vitória muito especial para mim", declarou Simmers.

Com as vitórias, tanto Ítalo Ferreira quanto Caitlin Simmers assumiram a liderança do ranking da temporada. Esta foi a quarta competição da história da WSL disputada em piscina de ondas, com três vitórias brasileiras no masculino.