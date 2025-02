DR, brother tentando beijo de sister, papo sobre jogo... Saiba o que aconteceu na madrugada do BBB25

Uma festinha para aliviar os ânimos é sempre bom. Na madrugada deste domingo, dia 16, os participantes do BBB25, curtiram uma festa que teve a apresentação de Lauana Prado.

A cantora animou a noite com diversos hits, incluindo Cobaia, a música do primeiro beijo de Diogo e Aline, do qual, rendeu até bis ao fim do show da cantora que ainda brincou com o casal da casa, pedindo para que se beijassem:

- Quero ver ao vivo, viu?

E por falar em beijo, Maike confessou para Renata que está interessado em beija-lá. Isso aconteceu depois que a sister perguntou a ele o motivo de seus elogios:

- Você, óbvio... Beijar a sua boca.

Renata começou a rir, e o brother complementou:

- Só falar bora que eu boro.

A bailarina, no entanto, se esquivou da investida e ainda relembrou que o nadador viveu um romance com Giovanna, quinta eliminada do reality.

E claro... Tivemos DR entre Thamiris e João Gabriel. A sister descobriu que o goiano tem um relacionamento fora da casa e isso foi motivo para conversa durante a festa.

A nutricionista acabou chamando João Gabriel de sonso e explicou o porquê:

- Você deixa entender uma coisa e depois volta atrás. Você, em vários momentos, agiu comigo como se estivesse à vontade, como se não tivesse nada te prendendo.

O salva-vidas de rodeio a respondeu:

- Eu gosto de você para caramba, te acho gata. Falei para o Maike que você é bonita para caramba, gente boa. Se eu pudesse, eu ficava com você de boa. Mas eu resolvei respeitar a menina que eu estou.

E visando o jogo, Gracyanne Barbosa bateu um papo sobre a votação com Vitória Strada, Diego Hypolito e Mateus, perguntando aos colegas se eles irão votar em Renata. Strada disse que si, enquanto a musa fitness revelou uma lista de motivos para votar em Aline.

- Ela não teve empatia com a dona Delma, não teve empatia com o Diego. Ela sabonetou na segunda-feira, para mim, ela é saboneteira, argumentou Gracyanne.