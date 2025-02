Hulk faz dois, Atlético derrota o Tombense e fica perto da decisão do Campeonato Mineiro

Com mais uma grande atuação de Hulk, autor de dois gols, o Atlético-MG encaminhou sua vaga para a final do Campeonato Mineiro, ao derrotar o Tombense por 2 a 0, neste sábado, no Mineirão. O duelo colocou frente a frente as duas melhores campanhas da primeira fase, e o time alvinegro confirmou o favoritismo, dominando a partida e se aproximando da decisão do torneio.

O jogo de volta será realizado na casa do Tombense, que fez a melhor campanha da fase inicial, no Estádio Antônio Guimarães Ribeiro. Para garantir sua vaga na final, o Atlético poderá até perder por um gol de diferença. A equipe de Cuca segue em busca do sexto título consecutivo do Campeonato Mineiro, mantendo-se firme na luta por mais uma conquista estadual. Em caso de vitória da equipe de Tombos por dois gols, a partida será decidida nos pênaltis.

O Atlético-MG iniciou o primeiro tempo com maior controle da posse de bola, mas teve dificuldades para superar a defesa bem organizada do Tombense. A equipe de Cuca tentava criar jogadas rápidas, mas a marcação adversária não deixava espaços. Os mineiros buscaram alternativas para furar o bloqueio, com Cuello arriscando de fora da área, forçando uma boa defesa do goleiro Matheus, e Gabriel Menino, que também tentou da entrada da área, mas sem sucesso, mandando a bola para fora. O time da casa se manteve firme defensivamente, neutralizando os avanços do Atlético.

À medida que o tempo passava, o Tombense começava a se soltar mais em campo, equilibrando as ações e conquistando mais posse de bola. O Atlético, por sua vez, seguiu tentando ampliar suas opções ofensivas, com Cuello tentando cabeceio em cruzamento, mas sem direção.

O Tombense, no entanto, também não se intimidava e teve boa chance com o zagueiro Rony, que cabeceou ao lado da trave. No final do primeiro tempo, o time da casa chegou bem com Gustavo Scarpa, que finalizou de dentro da área, mas a bola saiu para o lado, desperdiçando uma grande oportunidade de abrir o placar.

O segundo tempo começou com o Atlético-MG mais ofensivo, após Cuca optar por colocar o recém-contratado Rony no lugar de Rubens. No entanto, quem continuou brilhando foi Hulk. Aos 12 minutos, o atacante foi derrubado dentro da área por Julio Henrique, e o árbitro marcou pênalti. Hulk não desperdiçou a cobrança, abrindo o placar e colocando o time alvinegro em vantagem.

Pouco tempo depois, aos 19, Hulk apareceu novamente, desta vez em uma cobrança de falta impecável. Ele bateu com força e precisão, fazendo a bola fazer uma curva que enganou o goleiro Matheus, ainda tocando no travessão antes de entrar no ângulo. Um golaço que praticamente selou o destino da partida. O Atlético quase fez o terceiro aos 26, quando Gustavo Scarpa fez um ótimo passe para Hulk, que devolveu de primeira. No entanto, o camisa 10 finalizou fraco e permitiu a defesa de Matheus.

Aos 31, Hulk ainda foi responsável por uma boa jogada coletiva, quando passou para Bernard dentro da área. O atacante tentou o drible, mas acabou tocando de volta para Hulk, que fez um passe preciso para Cuello, que, livre, finalizou para fora. A partir desse momento, o Tombense viu o Atlético dominar a partida, sem conseguir reagir, e evitou o que poderia ser uma goleada no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 2 X 0 TOMBENSE

ATLÉTICO - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Patrick), Gustavo Scarpa (Bernard) e Rubens (Rony); Cuello (Caio Paulista) e Hulk (Deyverson). Técnico: Cuca.

TOMBENSE - Matheus Aurélio; Júlio Henrique, Roger Carvalho, Rony Fernandes e Dudu Mandai; João Vitor (Cleiton), Fabrício e Pedro Oliveira (Luiz Felipe); Jefferson Renan (Mila), Douglas Coutinho (Anderson Ligeiro) e João Pedro (Vinícius Baracioli). Técnico: Raul Cabral.

GOLS - Hulk, aos 12 e 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Scarpa (Atlético).

ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento.

RENDA - R$ 1.218.250,27.

PÚBLICO - 27.342 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).