Milan sofre, mas derrota o Hellas Verona e sobe para o sétimo lugar no Italiano

O Milan sofreu, mas conseguiu derrotar o Hellas Verona, por 1 a 0, neste sábado, no San Siro, em Milão, no duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time anfitrião chegou aos 41 pontos, na sétima colocação. O Verona segue com 23, em 15º.

O primeiro tempo foi muito fraco, com poucos momentos criativos por parte das equipes. O Milan chegou a marcar com Santiago Giménez, aos 32 minutos, mas o lance foi impugnado pelo VAR.

Enquanto o Verona se mostrou pouco corajoso para ir ao ataque, o Milan tentou, mesmo que atabalhoadamente, fazer pelo menos um gol na primeira etapa. E o gol só não saiu com Musah nos momentos finais do primeiro tempo porque o meio-campista pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do travessão.

O segundo tempo começou com o Verona mais confiante e Grigoris Kastanos levou perigo ao gol de Maignan. O lance fez o Milan acordar e, com presença de Jimenez e Rafael Leão, que entraram no intervalo, pressionar em busca do primeiro gol.

O problema do time anfitrião eram os erros de passes próximos à área do Verona. Aos 21, Rafael Leão conseguiu finalizar, mas pegou mal na bola.

Aos 25, Musah teve liberdade e errou o alvo por pouco, mas aos 29 saiu o gol do Milan. Em jogada de passes rápidos pelo meio, Rafael Leão invadiu pela meia esquerda e serviu Gimenez, que só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes.

Daí para frente, o Milan teve mais tranquilidade para tocar a bola, enquanto o Verona não teve força para buscar pelo menos o empate.