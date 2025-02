Ponte Preta fica no empate com Botafogo, em casa, e ameniza pressão sobre o Palmeiras

A Ponte Preta desperdiçou a chance de aumentar a pressão sobre o Palmeiras e se aproximar da classificação no Grupo D, ao empatar sem gols com o Botafogo, neste sábado, no Moisés Lucarelli, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O forte calor em Campinas foi um dos protagonistas da partida, impactando o ritmo do jogo.

Com o resultado, a equipe campineira chegou aos 19 pontos, mesma pontuação do líder São Bernardo, mas perdeu a oportunidade de abrir vantagem na briga pela vaga às quartas de final. O Palmeiras, que encara o São Paulo neste domingo, soma 16 e ainda pode alcançar os rivais na tabela.

Sob um sol escaldante no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta dominou a posse de bola e ditou o ritmo da primeira etapa. A equipe trocou passes com paciência, controlando o jogo e evitando qualquer avanço perigoso do Botafogo. O time visitante, por sua vez, teve dificuldades para construir jogadas ofensivas e só conseguiu chegar ao campo de ataque em lances de bola parada, sem exigir defesas do goleiro Diogo Silva.

Apesar do domínio territorial, a Ponte Preta encontrou dificuldades para transformar sua posse de bola em chances claras de gol. A melhor oportunidade veio apenas aos 33 minutos, quando Victor Andrade arriscou um chute cruzado, mas acabou mandando a bola na rede pelo lado de fora. Com poucas emoções, o primeiro tempo terminou sem grandes sustos.

Na segunda etapa, a Ponte Preta tentou ser mais agressiva, impulsionada pelo apoio da torcida. A primeira boa chegada veio aos 17 minutos, quando Éverton Brito recebeu passe de Artur, limpou a marcação dentro da área, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol. Pouco depois, aos 21, Saimon aproveitou uma sobra e finalizou no canto, exigindo grande defesa de João Carlos, que evitou o gol da Ponte.

O forte calor continuou sendo um obstáculo para as duas equipes, que demonstraram desgaste físico ao longo do jogo. Diante disso, a arbitragem optou por uma parada extra para hidratação, além da prevista inicialmente. Apesar das tentativas da Ponte e do esforço dos jogadores, o duelo seguiu sem grandes emoções e terminou com o placar zerado.

Na próxima rodada, a Ponte Preta encara o São Paulo na quarta-feira, às 21h35, no MorumBis, em São Paulo. Na quinta, às 19h30, o Botafogo visita o Palmeiras, no Allianz Parque, também na capital paulista.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 BOTAFOGO

PONTE PRETA - Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Sérgio Raphael, Danilo Barcelos (Vicente Concha) e Artur; Lucas Cândido, Dudu (Danrlei) e Pedro Vilhena (Luiz Felipe); Victor Andrade (Éverton Brito) e Jean Dias (Bruno Lopes). Técnico: Alberto Valentim.

BOTAFOGO - João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Wallison, Sabit Abdulai (Gabriel Bispo), Leandro Maciel (Toró) e Gabriel Risso; Douglas Baggio (Jonathan Cafu), Alejo Dramisino (Jean Mangabeira) e Alexandre Jesus (Pablo Thomaz). Técnico: Márcio Zanardi.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Barcelos, Dudu e Saimon (Ponte Preta); Ericson, Gabriel Bispo, Sabit Abdulai e Leandro Maciel (Botafogo)

ÁRBITRO - Edina Alves Batista

RENDA - R$ 124.580,00

PÚBLICO - 5.165 torcedores

LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).