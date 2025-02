Governo Lula parabeniza escolha de presidentes da União Africana e da Comissão da organização

O governo do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva saudou as escolhas do presidente da Angola, João Lourenço, como novo presidente de turno da União Africana ao longo de 2025, e o ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional do Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, como novo presidente da Comissão da União Africana pelo quadriênio 2025-2028. Em nota, a gestão brasileira reiterou que continuará buscando estreitar a parceria com a União Africana e com os países do continente.

"Ao desejar-lhes êxito em suas funções, o governo brasileiro reitera que continuará buscando estreitar a parceria com a União Africana e com os países do continente. O Brasil e a África compartilham laços históricos e culturais profundos e um compromisso comum com o combate à fome e com a promoção da justiça social e do desenvolvimento sustentável", diz nota divulgada pelo Palácio Itamaraty neste sábado, 15.

A publicação cita que o Brasil e a União Africana têm atuado, no âmbito do G20, em "temas de interesse do Sul Global", como mudança do clima, dívida externa e reforma das instituições internacionais.

"Imbuída dos valores de independência, unidade, paz e cooperação que motivaram a constituição de sua antecessora, a UA busca promover soluções africanas para os desafios enfrentados pelos países africanos, com vistas ao fortalecimento da paz, da soberania e do desenvolvimento socioeconômico no continente", complementa a nota.