Fátima Bernardes surge fantasiada ao lado de Túlio Gadelha já em clima de Carnaval

A época festiva mais aguardada por muitos está cada vez mais perto, mas para Fátima Bernardes e Túlio Gadelha já é hora de tirar as fantasias do armário e pular ao som das marchinhas.

A jornalista usou o Instagram para compartilhar um registro, onde posou ao lado do namorado ambos vestidos como piradas. O look combinando, ainda fazia referência a um personagem conhecido e com bom humor, ela legendou a publicação:

Começou! Jack Sparrow e Jaque Espera.

Os internautas adoraram a produção e rasgaram elogios para o casal. Uma seguidora comentou:

Já começaram entregando tudo, que casal!

Enquanto outro, também enalteceu:

Lindos demais!