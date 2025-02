Após perder 80 quilos, Jojo Todynho passa por novas cirurgias de remodelação

Jojo Todynho passou por novos procedimentos estéticos para aprimorar o contorno do corpo após perder 80 quilos. Segundo o cirurgião responsável, Dr. Luiz Lima, a intervenção teve como foco realçar as curvas da cantora e corrigir aspectos que a incomodavam, como revelou ao Portal Leo Dias.

Entre os procedimentos realizados, estão ajustes na região abdominal e no contorno corporal. O médico explicou que as cirurgias foram feitas com o objetivo de proporcionar um resultado mais natural e harmônico, respeitando a estrutura física da artista.

- Como vocês sabem, ela fez a cirurgia para redução, a gastroplastia, e perdeu muito peso. E com a perda de peso, acarreta flacidez tecidual. A perda de peso num tempo menor, que é o que causa a cirurgia, né? Mais rápido e de grande volume, gera um grande excesso de pele. Então, o lifting serve para isso, para você modelar a perna, para você retirar o excesso de tecido e foi isso que a gente fez.

- A gente fez o lifting de coxa. Primeiro, a gente faz lipoaspiração, após a lipoaspiração a gente entra com o aparelho para retração tecidual, a gente usou o argoplasma, que é um aparelho que estimula a retração tecidual e também a síntese de colagem. E após isso, a gente faz a ressecção do tecido excedente, que é o lifting, você retira o excesso de tecido da coxa.

O médico também fez uma cirurgia para corrigir a cicatriz na mama da cantora, que apresentava alguns pontos mais elevados.

A perda de peso significativa de Jojo aconteceu após um processo de reeducação alimentar e cirurgia bariátrica. Com a mudança, a cantora decidiu recorrer a novos procedimentos para tratar o excesso de pele e modelar o corpo.