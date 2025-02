Neymar Jr. posta vídeo de Mavie coberta de tinta e chorando após fim da brincadeira

Depois de Mavie surgir de bailarina em um vídeo publicado por Bruna Biancardi, Neymar Jr. mostra outro lado adorável da filha. O atacante usou os Stories do Instagram para mostrar a herdeira toda suja com tinta.

No registro, a pequena estava chorando e o craque explicou o motivo, na legenda do post:

Ficou brava porque tiraram a tinta dela, escreveu o jogador do Santos acompanhado de emojis rindo.

Até suja de tinta e chorando, Mavie consegue explodir o fofurômetro, não é?

Ao fundo, é possível ver parcialmente a vista da nova casa de Neymar Jr. Segundo informações da CNN Brasil, a mansão fica localizada no bairro do Marapé, em Santos. O imóvel escolhido por ele para viver com a família após iniciar um novo ciclo de sua carreira faria parte do mesmo condomínio em que Pelé já morou, que seria um dos mais luxuosos da cidade litorânea. Ele também seria próximo ao CT do clube santista.