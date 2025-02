Ricardo Rocha, que alega ser filho de Gugu Liberato, pede pela reabertura do processo

O processo de herança do apresentador Gugu Liberato ganhou um novo desdobramento após Ricardo Rocha, que alega ser filho biológico do comunicador, solicitar a reabertura do caso, segundo informações do Extra. A principal justificativa de Rocha para o pedido é a alegação de que Gugu não seria filho biológico de Maria do Céu, mãe reconhecida do apresentador.

Diante da nova solicitação, Rocha também pleiteia a exumação do corpo de Gugu para a realização de um novo exame de DNA, que poderia comprovar ou refutar sua suposta filiação.

No entanto, a reivindicação de Rocha encontra resistência da família do apresentador. O advogado que representa as filhas gêmeas de Gugu classificou a atitude do homem como oportunista.

Dois testes de DNA, realizados por laboratórios conceituados, confirmaram que Ricardo Rocha não é filho do apresentador, tornando sua alegação completamente descabida do ponto de vista jurídico e científico, diz Nelson Willians.

Vale destacar que Ricardo Rocha já havia realizado dois exames de DNA anteriormente, ambos com resultados negativos para a paternidade. Mesmo assim, ele insiste em reabrir o caso para obter novos testes genéticos.

A disputa pela herança de Gugu tem sido marcada por uma série de embates judiciais desde a morte do apresentador em novembro de 2019. O caso segue em andamento.

De acordo com os advogados de Ricardo, Gugu seria, na realidade, filho de Germana Morais ou Antônio Augusto Morais, tios do apresentador e irmãos de Maria do Céu, mãe reconhecida em cartório. Com base nisso, Ricardo contestou o exame de DNA realizado em dezembro de 2024, cujo resultado foi negativo, e solicitou a reabertura do caso.