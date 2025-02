Hailey Bieber exibe barriguinha cinco meses após dar à luz Jack, primeiro filho com Justin Bieber

Na última sexta-feira, dia 14, as celebridades internacionais comemoraram o Valentine's Day, ou o Dia dos Namorados internacional. Entre eles, Justin Bieber e Hailey ganharam um vale para curtir uma noite muito romântica cinco meses depois de darem as boas-vindas ao primeiro bebê do casal.

Nas redes sociais, Justin já havia se derretido pela esposa ao compartilhar algumas fotos com a modelo, mas, dessa vez, foi Hailey que mostrou o shape de seu corpinho depois de carregar o primeiro herdeiro do casal, Jack.

Nos Stories, Hailey também mostrou que ainda está super apaixonada pelo marido, mesmo anos depois de seu casamento:

Meu melhor amigo é o meu valentine [namorado].