Príncipe Harry passa Valentine's Day longe de Meghan Markle por conta de ação social; entenda

Meghan Markle se declarou para o Príncipe Harry, na última sexta-feira, dia 14, quando é celebrado o Valentine's Day.

A Duquesa de Sussex, passou o dia em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, acompanhada dos filhos do casal, Lilibet Diana e Archie.

Já o duque, continua sua viagem pelo Canadá, apoiando a comunidade durante o Invictus Games, evento poliesportivo que ele mesmo criou em prol a veteranos militares que sofreram ferimentos, mutilações ou adoeceram durante o cumprimento de seu dever.

A razão pela ausência ao lado da esposa na data em que os morte-americanos comemoram o Dia dos Namorados, se deu por um motivo especial. Harry visitou uma creche em Tsleil-Waututh Nation, uma das quatro primeiras nações do Canadá, onde a competição de esportes adaptativos está sendo realizada.

O príncipe passou um tempo com os jovens, onde chegou a dançar com uma garotinha, e até se sentou no chão para interagir com outra criança em uma sala decorada com corações.