Viih Tube admite ter tentado tomar remédio para emagrecer, mas confessa: - Passei muito mal

A influenciadora Viih Tube revelou recentemente que tentou utilizar medicamentos para emagrecer, mas teve uma reação adversa. A ex-BBB compartilhou sua experiência ao contar que passou mal após o uso do remédio e decidiu interromper o tratamento.

Viih Tube mencionou que estava buscando uma forma de acelerar a perda de peso, mas que os efeitos colaterais não a agradaram. Segundo ela, o medicamento causou um mal-estar intenso, o que a levou a reconsiderar o uso e a buscar métodos mais naturais para emagrecer.

- Perdi 3 kg, eu tentei tomar Monjauro, tentei tomar Ozempic, com acompanhamento médico, com nutrólogo, porém, passei muito mal, gente, mal mesmo, muita náusea, muito enjoo, vômito, com os dois e na dose mais baixa e eu passei muito mal com os dois, então para mim, não vale a pena, contou nas redes sociais.

- E a lipo não compensa eu fazer agora, porque eu vou gastar dinheiro à toa, tenho que emagrecer pra lipo ficar como eu quero, porque a lipo não vai perder 20 kg, entendeu, então tenho que emagrecer pra fazer a lipo.