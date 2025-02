Administradores dos perfis de Vitória Strada e Thamiris trocam farpas no antigo Twitter

As sisters trocam farpas na casa e as equipes aqui fora! Neste sábado, dia 15, os administradores do perfil de Vitória Strada no X, o antigo Twitter, criticaram a postura de Thamiris com a atriz dentro da casa do BBB25, sem de fato citar o nome da sister.

Na publicação, eles pontuam que estão controlando até a quantidade de água que Vitória tem tomado no reality.

Da série Controlando a Vitoria veio ai: Controlando a água que a Vitoria toma. Gente? Se incomodam com a Vi pedindo goiabada para o Mateus, criticam a quantidade de água que ela toma. Ela está até fazendo as contas para ver quanto realmente precisa por dia, escreveram.

Não demorou muito para que os sociais media do perfil de Thamiris Maia rebatessem, explicando que a sister é nutricionista e que a fala sobre a quantidade de água foi apenas para alertar:

Thamiris é nutricionista e a intenção de alertar Vitória sobre a água, sem sombra de dúvidas, foi pensando nisso. Assim como ela fala sobre alimentação e ingestão de água até dela mesma, citando a profissão. Tá chato isso de querer ficar achando coisa onde não tem, viu?

Eita... A tréplica veio na sequência, e os adms da atriz responderam:

Não é bem sobre isso? A Vi mesmo escutou tanto que foi fazer as contas, a questão é duvidar da Vitoria e ainda ficar zombando como se ela tivesse mentindo sobre o que ela fez ou deixou de fazer! Já ta chato isso de querer manipular a verdade dos fatos né?

Rebatendo a resposta, o perfil de Thamiris alfinetou, questionando se eles estariam acompanhando o mesmo programa... Eita!

Vocês estão acompanhando o mesmo programa? A Vitória disse ontem que gostaria que as coisas fossem ditas diretamente para ela, mas aí se falam, ela reclama e não gosta de ouvir. Fica difícil assim, né?