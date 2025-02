Preta Gil agradece apoio de amigos e família após 20 dias no hospital

A cantora Preta Gil compartilhou um momento emocionante ao comemorar seu retorno à casa e à companhia de sua família. Após 20 dias internada no fim de 2024, a artista fez questão de exaltar o apoio incondicional dos amigos, que estiveram ao seu lado nos momentos mais difíceis.

Por meio de suas redes sociais, Preta expressou gratidão àqueles que lhe deram suporte ao longo de sua recuperação. Em uma publicação, ela destacou a importância da amizade verdadeira e como o carinho recebido foi essencial para sua jornada.

- Nada melhor do que estar em casa! Obrigada pelas flores e mimos, amigos amados. Preta sendo Preta, declarou.

A cantora também comentou como está sendo a adaptação após a saída do hospital. Preta contou que alguns aspectos ainda estão sendo complicados e o momento requer muita paciência.

- Estou em casa, me adaptando. Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo, minha cama é alta demais, e aí, como eu deito, como eu fico, como me posiciono? No hospital, estava tudo no esquema, sabe? Aí tem a dor. Como é que controla a dor? No hospital era só tomar remédio na veia que melhorava. Aqui é mais difícil. Tudo isso requer paciência. E a vinda pra casa é uma etapa muito importante.