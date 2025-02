Vera Viel expõe sequela de cirurgia após retirada de tumor da perna

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, revelou recentemente que enfrenta uma sequela decorrente do tratamento contra um tumor na perna. A informação foi compartilhada pela própria artista em uma conversa com a escritora Bianca Toledo, onde relatou como a doença impactou sua vida e sua rotina diária.

Vera explicou que, embora tenha superado o câncer, a cirurgia foi invasiva o suficiente para deixar marcas profundas em sua pele, já que os médicos precisaram tirar um pedaço do músculo.

- Minha perna ficou diferente, um pouco maior que a outra. Ela ficou com um inchaço que não sei se vai voltar 100%. Perto da gravidade do que tive, de uma cirurgia delicada que tirou um pedaço do meu músculo, isso não é nada.

A questão é completamente estética, e, para Vera, em nada afeta o seu dia a dia.

- Eu vou viver assim e assim vai ser. Não vai me impedir de fazer as coisas.