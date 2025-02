Luciana Gimenez sensualiza nua nas redes sociais, após participar de ensaio técnico da Vai-Vai

Luciana Gimenez marcou presença no ensaio técnico da escola de samba Vai-Vai, que aconteceu no Sambódromo do Anhembi, na última sexta-feira, dia 14.

A apresentadora volta ao posto de madrinha de bateria após 20 anos. Deslumbrante com um figurino preto, todo trabalho com franjas, o ensaio marcou a primeira vez em que Gimenez usou salto alto após o acidente de esqui no qual quebrou a perna, no começo de 2024.

Depois dos ensaios, a apresentadora surgiu nua nas redes sociais, se cobrindo apenas com um lenço preto e translúcido. Exibindo uma marquinha de biquíni na cintura, legendo a publicação com uma mensagem:

Viva!