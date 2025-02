Nauana Silva é 7ª e judô brasileiro fica sem medalhas no segundo dia do Grand Slam de Baku

Neste sábado, o judô brasileiro não conseguiu avançar nas chaves e ficou sem medalhas no segundo dia do Grand Slam de Baku. A melhor performance do país veio com Nauana Silva, que terminou a competição em sétimo lugar na categoria meio-médio feminino (63kg).

Nauana começou sua participação nas quartas de final, mas foi derrotada pela polonesa Natalia Kropska, que venceu por punições (3 a 1). Na repescagem, a brasileira enfrentou a austríaca Ljubljana Piovesana e acabou sendo derrotada por estrangulamento, encerrando sua jornada na competição.

No mesmo peso, Rafaela Silva também foi eliminada nas oitavas de final. Ela enfrentou a canadense Jessica Klimkait, campeã mundial e medalhista olímpica, que recentemente subiu para a categoria até 63kg. Jessica projetou Rafaela com um waza-ari e, em seguida, imobilizou a brasileira, garantindo o ippon.

No peso médio feminino (70kg), Aléxia Castilhos venceu a australiana Saya Middleton na primeira luta, com um yuko e um waza-ari. No entanto, nas oitavas de final, ela foi derrotada pela vice-campeã olímpica Miriam Butkereit, da Alemanha, por ippon.

No masculino, Vinicius Ardina (73kg) e Luan Almeida (81kg) também não avançaram. Vinicius foi derrotado logo na primeira luta pelo georgiano Bagrati Niniashvili, que venceu por ippon. Luan caiu para o uzbeque Arslonbek Tojiev, que marcou dois waza-ari.

As disputas do Grand Slam de Baku continuam neste domingo, com mais quatro brasileiros no tatame. Marcelo Fronckowiak, no médio masculino (90kg), aguarda o vencedor do duelo entre o alemão Fabian Kansy (ALE) e Ali Gazimammadov, do Azerbaijão. Rafael Macedo, também nos 90kg, enfrentará o vencedor de Kuanysh Ratayev, do Casaquistão, e Ikhvan Edilsultanov.

No meio-pesado (100kg), Leonardo Gonçalves aguarda o vencedor de Mukhamed-Ali Mataev e Rufat Khudakov, do Uzbequistão. Já no pesado , acima dos 100kg, João Cesarino estreia contra o austríaco Movli Borchashvilli.

As preliminares começam às 5h (horário de Brasília), com as finais e disputas de bronze programadas para as 10h.