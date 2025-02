EUA: senadora democrata Jeanne Shaheen critica JD Vance por discurso com ataques à Europa

A senadora democrata Jeanne Shaheen criticou o discurso do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e avaliou que não é o melhor momento de atacar os aliados do país. "Não posso explicar porque o vice-presidente deu o discurso que deu, mas não acho que seja uma boa estratégia atacar nossos aliados", afirmou em painel durante a Conferência de Segurança de Munique na manhã de hoje.

Ontem, Vance afirmou que "o maior perigo da Europa não é a ameaça externa. Não é a Rússia, nem a China comunista, mas a própria Europa", alegando observar um "afastamento dos valores democráticos" no continente europeu e acrescentando que o próprio presidente dos EUA, Donald Trump, "está preocupado com a segurança" da União Europeia.

"Eu acho que atacar nossos aliados não é uma boa estratégia, quando nós estamos sob ataque da Rússia, nessa competição com a China. Quando nações como o Irã podem nos atacar e a Coreia do Norte está desenvolvendo mísseis que podem atingir os EUA e o resto do mundo", afirmou a democrata. "Não entendo a estratégia de que deveríamos dividir nossos aliados e parceiros."

Shaheen disse ainda que a inclusão da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não deveria ser descartada. "Precisamos pensar em que tipos de equipamentos e suprimentos podemos dar para a Ucrânia se fortalecer o máximo possível. Há inúmeras formas de fazer isso, mas o mais importante é garantir que a Ucrânia está segura e que a Rússia não a invadirá novamente."

"Eu sou a favor de a Ucrânia estar na Otan, mas isso é um assunto para os membros da Otan", opinou o senador republicano e aliado de Trump Lindsey Graham, também presente no painel. Para ele, apesar de Trump não ter começado a guerra, é seu dever terminá-la, porque este será o seu legado. "Se você não quer a Ucrânia na Otan, não a invada, porque se a invadir ela estará na Otan", disse.

