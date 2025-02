Zelenski pede plano comum de Trump e europeus para negociar fim da Guerra com Putin

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski afirmou ao vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que quer garantias de segurança antes de iniciar qualquer negociação para o fim da guerra com a Rússia. Os dois se reuniram nesta sexta-feira, 14, na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

Zelenski também disse que só concorda em se encontrar pessoalmente com o presidente russo, Vladimir Putin, após um "plano comum" para a guerra negociado com o presidente dos EUA, Donald Trump. O plano também envolveria os líderes da Europa. "Queremos muito a paz, mas precisamos de garantias reais de segurança", disse.

O encontro entre o ucraniano e o vice-presidente americano aconteceu dias após Trump telefonar para Putin e afirmar que os dois se sentassem à mesa de negociação para o fim da guerra na Ucrânia. O gesto acabou com o apoio que os EUA havia concedido à Kiev nos últimos anos.

Depois da ligação, o presidente americano pareceu aceitar a exigência de Zelenski de que ele também tivesse um assento à mesa.

Muitos observadores, especialmente na Europa, esperam que a participação de Vance na Conferência esclareça ao menos um pouco as ideias de Trump para a solução negociada para a guerra.

Mesmo depois do telefonema de Putin, Zelenski disse que acredita que Trump é a chave para acabar com a guerra. Nesta sexta-feira, ele agradeceu os EUA pelo apoio durante a guerra e elogiou o encontro com Vance. "Tivemos uma boa conversa. Nosso primeiro encontro, não o último, tenho certeza", disse o presidente ucraniano.

Durante a Conferência, JD Vance fez apenas uma menção pública à guerra. "Queremos que a guerra acabe, queremos que a matança pare, mas queremos alcançar uma paz duradoura e duradoura, não o tipo de paz que deixará a Europa Oriental em conflito daqui a alguns anos", declarou.

Segundo o canal CNN, o Kremlin está montando uma equipe de negociação de alto nível para se envolver em negociações diretas com os EUA para acabar com o conflito.

Trump tem sido vago sobre suas intenções específicas para a Ucrânia e a Rússia, além de sugerir que um acordo provavelmente passará por cessão de território por parte da Ucrânia. O leste do país está tomado por forças russas desde os primeiros meses da guerra.

"A guerra na Ucrânia tem que acabar", disse Trump aos repórteres na quinta. "Jovens estão sendo mortos em níveis que ninguém viu desde a 2.ª Guerra Mundial. E é uma guerra ridícula", acrescentou.

Durante a conferência, Vance defendeu as ideias do presidente. "Em Washington, há um novo xerife na cidade. E sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar de suas visões, mas lutaremos para defender seu direito de oferecê-las na praça pública", disse Vance sob aplausos mornos.

Despesas de defesa da Otan

Antes de se encontrar com Zelenski, Vance se encontrou separadamente com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, o secretário-geral da Otan Mark Rutte e o secretário de Relações Exteriores britânico David Lammy. Nas reuniões, ele reiterou o apelo do governo Trump para os países europeus gastarem mais com defesa na Otan.

Atualmente, 23 dos 32 países membros da Otan cumprem a meta da aliança de gastar ao menos 2% do PIB do país em defesa.