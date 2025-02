Palmeiras quer Vitor Roque agora, prepara proposta, mas operação é complexa

O camisa 9 que o Palmeiras quer é Vitor Roque. O clube paulista deseja ter o jovem atacante de 19 anos agora e prepara uma proposta, mas a operação é complexa. Depende do atleta, do Bétis e do Barcelona.

O atacante está emprestado ao Bétis pelo Barcelona até o fim de junho e é improvável que ele saia neste momento, a despeito de estar sendo preterido no time da cidade de Sevilha. Se liberar agora o brasileiro, o clube espanhol deseja ter uma compensação financeira.

Por enquanto, o Palmeiras não fez proposta, mas tem conversado com o empresário do atleta, André Cury. A pedida do Barcelona, dono dos direitos econômicos do jogador, é de 27 milhões de euros (R$ 162 milhões), segundo revelou o portal Nosso Palestra e confirmou o Estadão.

O valor não é um problema para a diretoria palmeirense, que considera viável investir alto para ter um atacante jovem, de 19 anos, e capaz de gerar retorno esportivo e financeiro no futuro.

A tendência é de que Vitor Roque não fique no Bétis, mas seu retorno imediato ao Brasil é improvável. O Palmeiras tem mais chances de tê-lo ao final da temporada europeia, e não descarta esperar o jogador até a janela de transferências do Mundial de Clubes, que estará aberta entre 2 e 10 de junho. A janela atual de transferências fecha no último dia de fevereiro.

O Barcelona está aberto a negociar, como contou o jornalista espanhol Jorge Picón. Cury se reuniu há alguns para discutir o assunto, só que, até o momento, o empresário garante não ter chegado nenhuma proposta pelo seu cliente.

"Não recebemos nenhuma proposta oficial para esse mercado", afirmou o agente ao Mundo Deportivo, da Espanha. "Não é verdade que Vitor Roque pediu para sair do Bétis", acrescentou ele.

A declaração é uma resposta aos rumores que aumentaram nesta semana depois que Vitor Roque não saiu do banco de reservas na última partida do Bétis, a vitória por 3 a 0 sobre o Gent, da Bélgica, pela Liga Conferência.

Revelado pelo Athletico-PR, Vitor Roque é vice-artilheiro do Bétis - são sete gols em 30 partidas. Ele passou a enfrentar maior concorrência no setor com a chegada recente do colombiano "Cucho" Hernandéz e tem jogado menos. Não é titular desde o fim de janeiro.