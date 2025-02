Durante evento em Londres, Netflix revela novidades sobre próximas temporadas de Bridgerton

Queridos leitores, a temporada do amor já começou! Nesta sexta-feira, dia 14, aconteceu o evento Season of Love, em Londres, Inglaterra, promovido pela Netflix para celebrar o amor e revelar novidades sobre algumas séries, incluindo Bridgerton.

Durante a tarde, o streaming mostrou para as pessoas que estavam assistindo uma prévia da próxima temporada da série, com foco desta vez no casal Benedict e Sophie.

Apresentado pela atriz Golda Rosheuvel, intérprete de Rainha Charlotte, o evento contou com a presença dos protagonistas, Luke Thompson e Yerin Ha. O painel revelou fotos inéditas com momentos dos livros que inspiraram a história e, o mais esperado de todos, o famoso baile de máscaras.

Os atores comentaram que a festa será apresentada para os fãs logo no primeiro episódio da quarta temporada. Também foi revelado que, nesta temporada, os espectadores verão mais personagens que comandam a sociedade, já que os novos capítulos vão explorar as diferenças entre a realeza e o povo.

Você está ansioso para se aprofundar novamente no universo de Bridgerton?