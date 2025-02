Cezar Black revela que Rocco, seu cachorro, teve piora no quadro de saúde: - Isso acaba comigo

Que tristeza! Cezar Black usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 14, para atualizar o quadro de saúde de Rocco, seu cãozinho. Infelizmente, as notícias não foram boas e no vídeo publicado via Instagram e X, ele relata que foi constatado uma metástase pulmonar em seu pet, além de outras alterações em exames laboratoriais.

No vídeo, o ex-BBB começa dando um panorama do resultado desses exames e afirmou que estava bastante confiante, mas que, no entanto, o raio-x trouxe os indícios de problemas graves:

- Odeio vir aqui trazer notícias ruins, mas infelizmente, o Rocco teve uma piora no quadro dele. A gente tá indo já para a segunda semana de pós da primeira sessão de quimioterapia e ontem foi o dia da gente fazer os exames laboratoriais para avaliar, como é que tá a função pulmonar, funcionamento do fígado e dos outros órgãos também. Eu estava muito confiante de que ia dar tudo certo, mas infelizmente no raio-x veio com duas imagens sugestivas de metástase pulmonar. Ele [Rocco] tem ficado mais cansado em alguns momentos a noite e pode ser por conta dessa evolução. O exame laboratorial dele também veio com alteração no leucograma. Veio com um provável sinal de infecção, no ultrassom ele também veio com uma inflamação hepática, então o Rocco não está bem.

Cezar continua o relato, explicando que o cachorrinho está tendo dificuldades em caminhar e para comer, e que isso pode ser devido à quimioterapia.

- No início, já dessa semana, ele tá com uma dificuldade muito grande de conseguir andar, tá mais fraquinho, mais prostrado, tá se alimentando com mais dificuldade, o que pode ser um dos efeitos da quimioterapia. EU não contava com essa metástase pulmonar, ele estava indo super bem no pós-operatório.

Apesar de indicar que está abalado, ele também agradece os seguidores pelas mensagens de apoio.

- Isso acaba comigo, mas eu agradeço muito a vocês por todas as mensagens positivas, todo o apoio, todo o carinho que vocês têm pelo Rocco.

O influenciador ainda revela que muitas pessoas têm pedido para que ele desista do tratamento de Rocco, mas ele reiterou que isso não é uma opção:

- Tem algumas mensagens que não são legais, falando para eu desistir, para deixar o Rocco ir embora e eu acho que isso não é uma possibilidade, sabe? Enquanto eu sentir que ele tá forte, enquanto eu sentir que ele tem vontade de viver, eu vou lutar até o final. Independente do que eu gaste, independente do trabalho que isso venha a dar, eu não vou abandonar o Rocco, porque ele nunca me abandonou também. Quando eu sentir que há sinais de sofrimento nele, eu reavalio essa opção.

Forças ao Rocco e ao Cezar!